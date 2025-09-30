БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мбапе с хеттрик при убедителна победа на Реал Мадрид в Алмати

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Нападателят вече има 60 попадения в Шампионската лига.

Мбапе
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Реал Мадрид се поздрави с изразителна победа с 5:0 при гостуването си в Казахстан на Кайрат (Алмати). В герой за „Кралския клуб“ се превърна френската суперзвезда Килиан Мбапе, който се отличи с хеттрик.

Нападателят вече има 60 попадения в Шампионската лига, като повече от него в турнира са реализирали единствено Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Карим Бензема, Раул и Роберт Левандовски.

Победата е втора за Реал от началото на основната фаза в турнира след домакинския успех с 2:1 над Олимпик (Марсилия) на старта.

Испанците откриха резултата в средата на първата част от дузпа, която беше точно реализирана от Мбапе. Наказателният удар беше отсъден за нарушение срещу тийнейджъра Франко Мастантуоно.

След почивката Реал се развихри и вкара още 4 гола. Мбапе се разписа за 0:2 малко след подновяването на играта, а с асистенция се отличи Тибо Куртоа. Отново французинът беше точен в 74-ата минута, когато вкара с удар от 20 метра. Страхотна работа при попадението свърши резервата Родриго.

За Мбапе това беше четвърти хеттрик при гостуване в Шампионската лига. В заключителните минутки на срещата Реал оформи крайното 0:5 след попадения на резервите Камавинга и Браим Диас.

В следващия кръг Реал Мадрид приема италианския гранд Ювентус (Торино), който утре ще изиграе втория си двубой в турнира (гостуване на Виляреал).

#ФК Кайрат Алмати #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
3
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
6
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Шампионска лига

Аталанта се наложи над Брюж след обрат през второто полувреме
Аталанта се наложи над Брюж след обрат през второто полувреме
ПСЖ ще бъде без Кварацхелия за гостуването на Барселона ПСЖ ще бъде без Кварацхелия за гостуването на Барселона
Чете се за: 01:00 мин.
Ханзи Флик: Очаквахме силно представяне от Нюкасъл Ханзи Флик: Очаквахме силно представяне от Нюкасъл
Чете се за: 01:30 мин.
Еди Хау: Гордеем се, че не се предадохме срещу Барселона до самия край Еди Хау: Гордеем се, че не се предадохме срещу Барселона до самия край
Чете се за: 01:27 мин.
Антонио Конте: Съжалявам, че трябваше да сменя Кевин Де Бройне Антонио Конте: Съжалявам, че трябваше да сменя Кевин Де Бройне
Чете се за: 02:00 мин.
Хосеп Гуардиола пожела на Ерлинг Холанд да подобри рекорда за най-много голове в Шампионската лига Хосеп Гуардиола пожела на Ерлинг Холанд да подобри рекорда за най-много голове в Шампионската лига
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК "Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ