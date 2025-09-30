Мбапе с хеттрик при убедителна победа на Реал Мадрид в Алмати

Отборът на Реал Мадрид се поздрави с изразителна победа с 5:0 при гостуването си в Казахстан на Кайрат (Алмати). В герой за „Кралския клуб“ се превърна френската суперзвезда Килиан Мбапе, който се отличи с хеттрик.



Нападателят вече има 60 попадения в Шампионската лига, като повече от него в турнира са реализирали единствено Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Карим Бензема, Раул и Роберт Левандовски.

Победата е втора за Реал от началото на основната фаза в турнира след домакинския успех с 2:1 над Олимпик (Марсилия) на старта.

Испанците откриха резултата в средата на първата част от дузпа, която беше точно реализирана от Мбапе. Наказателният удар беше отсъден за нарушение срещу тийнейджъра Франко Мастантуоно.



След почивката Реал се развихри и вкара още 4 гола. Мбапе се разписа за 0:2 малко след подновяването на играта, а с асистенция се отличи Тибо Куртоа. Отново французинът беше точен в 74-ата минута, когато вкара с удар от 20 метра. Страхотна работа при попадението свърши резервата Родриго.

За Мбапе това беше четвърти хеттрик при гостуване в Шампионската лига. В заключителните минутки на срещата Реал оформи крайното 0:5 след попадения на резервите Камавинга и Браим Диас.

В следващия кръг Реал Мадрид приема италианския гранд Ювентус (Торино), който утре ще изиграе втория си двубой в турнира (гостуване на Виляреал).