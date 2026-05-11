Мбапе се превърна в мишена на остри критики

Популярността на Килиан Мбапе в Реал Мадрид спада с всеки изминал час, а френският нападател бе мишена на остри критики и по време на дербито с Барселона, загубено с 0:2.

Той отпадна от групата на Реал Мадрид заради нови болки и изгледа мача от дома си. Мбапе пусна история в профила си в Инстаграм със снимка на телевизионното излъчване и призива "Хайде, Мадрид!".

Той обаче бе силно критикуван от едни, че е направил това при резултат 2:0 за големия съперник, а според други посланието му трябва да се разбира и като "вижте сега дали Реал е по-добър без мен".

Капитанът на френския национален тим отнесе критики и от журналиста от предаването "Ел Чирингито" Хосе Педрерол. "Господи, Мбапе, господи! Да беше публикувал историята си при 0:0. Нека да видим малко дух от Мадрид, какъв трансфер!, съжали испанецът.

Самият Килиан Мбапе отговори на коментарите с нова история, на която той се готви сам в понеделник във фитнес залата, докато съотборниците му имат почивен ден след загубата от Барселона.