"Медицински надзор": Лицензът на хосписа в Черноморец е отнет заради груби нарушения

След протеста на бивши служители и близки на починали пациенти в хосписи в Бургас от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" заявяват, че в хосписа в Черноморец са установени сериозни нарушения при проверка през юни тази година.

Настанените пациенти не са били терминално болни пациенти, установена е лоша хигиена, липсвал е утвърден правилник за вътрешен ред, липсвали са договори с медицински специалисти и дейността не отговаря на изискванията за палиативни грижи, както и на Закона за лечебните заведения.

Незабавно лицензът на "Хоспис Миладиновски" е отнет, а лечебното заведение е заличено от регистъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Заповедта е обжалвана пред Административен съд - Бургас.

Искането за спиране на незабавното изпълнение е отхвърлено от Административен съд - Бургас и потвърдено от ВАС.

Административен съд - Бургас е разгледал жалбата по същество в открито съдебно заседание на 3 октомври, като заповедта е потвърдена.

След проведен разговор с РЗИ - Бургас е потвърдено, че са сезирали местните институции за нерегламентираната дейност, осъществявана от заличения хоспис.

Предстои РЗИ - Бургас да сезира Български лекарски съюз да извърши проверка относно квалификацията на д-р Димче Миладиновски.