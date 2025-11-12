БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

"Медицински надзор": Лицензът на хосписа в Черноморец е отнет заради груби нарушения

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Настанените пациенти не са били терминално болни пациенти, установена е лоша хигиена, липсвал е утвърден правилник за вътрешен ред

След протеста на бивши служители и близки на починали пациенти в хосписи в Бургас от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" заявяват, че в хосписа в Черноморец са установени сериозни нарушения при проверка през юни тази година.

Настанените пациенти не са били терминално болни пациенти, установена е лоша хигиена, липсвал е утвърден правилник за вътрешен ред, липсвали са договори с медицински специалисти и дейността не отговаря на изискванията за палиативни грижи, както и на Закона за лечебните заведения.

Незабавно лицензът на "Хоспис Миладиновски" е отнет, а лечебното заведение е заличено от регистъра на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Заповедта е обжалвана пред Административен съд - Бургас.

Искането за спиране на незабавното изпълнение е отхвърлено от Административен съд - Бургас и потвърдено от ВАС.

Административен съд - Бургас е разгледал жалбата по същество в открито съдебно заседание на 3 октомври, като заповедта е потвърдена.

След проведен разговор с РЗИ - Бургас е потвърдено, че са сезирали местните институции за нерегламентираната дейност, осъществявана от заличения хоспис.

Предстои РЗИ - Бургас да сезира Български лекарски съюз да извърши проверка относно квалификацията на д-р Димче Миладиновски.

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
