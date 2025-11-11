Меси: Времето ми в Париж не беше кошмар, но не се наслаждавах на това, което правих

Аржентинският нападател на Интер Маями Лионел Меси сподели спомените си за времето си в Пари Сен Жермен. Футболистът премина от Барселона във френския клуб през 2021 г. и игра за парижани до лятото на 2023 година.

„Може да изглежда, че времето ми в Париж беше кошмар, но това не е вярно. Когато казвам, че не беше приятно, имам предвид, че не се наслаждавах на това, което правех, на това, което обичам да правя – да играя футбол, ежедневието, тренировките, мачовете, защото просто не се чувствах добре. Но, честно казано, това беше прекрасно преживяване за нашето семейство“, цитира Sport.es думите на Меси.

С ПСЖ аржентинецът стана двукратен шампион на Франция и носител на Суперкупата на страната. Нападателят изигра 75 мача за отбора във всички състезания, отбелязвайки 32 гола и правейки 35 асистенции.