Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две

Голмайстор номер 1 в историята на футбола за всички времена Кристиано Роналдо заяви, че вероятно ще прекрати състезателната си кариера в рамките на следващите от една до две години.

В социалните мрежи 40-годишният португалец написа, че това ще се случи "скоро", след което уточни и крайния срок.

Роналдо, който има договор с тима на Ал Насър до 2027 година, бе гост на световната среща за туризъм и инвестиции в Саудитска Арабия.

"Скоро означава десет години. Не, шегувам се. В момента се наслаждавам на играта си. Но във футбола, когато достигнеш определена възраст, месеците започват да отминават много бързо. Сега се чувствам много добре. Бележа голове и се чувствам бърз и силен. Наслаждавам се и на времето в националния отбор на Португалия. Но нека бъдем честни. Под скоро имам предвид, че това ще се случи след година или две", заяви Роналдо.

Той добави, че световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година ще бъде последното му голямо първенство.