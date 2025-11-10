БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И тримата са от Атлетико Мадрид.

Ваксина за жълта треска спря трима играчи за националния отбор на Аржентина
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Аржентина няма да разчита на още трима за следващата си контрола, която е срещу Ангола. В състава няма да бъдат включени Науел Молина, Хулиан Алварес и Джулиано Симеоне, съобщават от местната федерация. Причината е, че и тримата играчи от Атлетико Мадрид нямат поставена ваксина против жълта треска и поради това им е забранено да влязат в африканската държава

Припомняме, че аржентинците ще бъдат и без Енцо Фернандес, тъй като лекува контузия.

„Гаучосите“ ще изиграят последния си мач за годината с анголците на 14 ноември. Световните шампиони осигуриха участие на Мондиал 2026, завършвайки на първо място в южноамериканските квалификации.

