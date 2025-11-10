БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Надявам се, че един ден ще мога да си взема сбогом и като играч, написа суперзвездата на Интер Маями, който увековечи своето име именно с екипа на Барселона.

Лионел Меси обратно на "Камп Ноу"
Лионел Меси се завърна за кратко на „Камп Ноу“. Суперзвездата на Интер Маями посети инкогнито стадиона на Барселона, като това се разбира от негова публикация в Instagram. В него аржентинецът, който увековечи името си именно с екипа на испанците, написа послание, гласящо, че се надява отново да се завърне в клуба на сърцето му един ден.

"Вчера вечерта се върнах на място, което ми липсва ужасно. Едно място, на което бях невероятно щастлив, където ме накарахте да се чувствам като най-щастливият човек у дома. Надявам се, че един ден ще мога да се върна и не само, за да си взема сбогом като играч, което не съм успял да го направи“, написа нападателят.

Припомняме, че съоръжението е в процес на реконструкция, а само преди няколко дни каталунците направиха открита тренировка, посетена от близо 23 000 привърженици. Към момента „блаугранас“ все още не са се завърнали на легендарният стадион.

Самият Меси за последно защитаваше цветовете на „лос кулес“ до 2021 година в края на неговия договор. Тогава аржентинският национал напусна испанския колос, който не можеше да изплаща неговата заплата от 60 милиона евро на сезон.

#"Камп Ноу" #ФК Интер Маями #ФК Барселона # Лионел Меси

