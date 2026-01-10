Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо

Байерн Мюнхен ще бъдат без няколко играчи, включително Йошуа Кимих и Джамал Мусиала, но вратарят Мануел Нойер се завръща в състава срещу гостуващия Волфсбург за подновяването на Бундеслигата след зимната пауза, заяви треньорът Венсан Компани.

Баварците, които все още са без загуба през този сезон в шампионата, ще бъдат и без Саша Боуи и Алфонсо Дейвис в неделя. Те ще се стремят да увеличат преднината си от осем точки на върха на таблицата.

Компани увери, че германският национал Джамал Мусиала, който получи фрактура на фибулата и счупен глезен на Световното клубно първенство през юли миналата година, е пред завръщане, но мачът в неделя все още е твърде рано за него.

„Близко сме, но не искаме да правим последната стъпка твърде бързо. Тази седмица беше добра за него. Джамал направи пълноценни тренировки“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Байерн са начело с 41 точки, с осем пункта пред втория Борусия Дортмунд, които се нуждаеха от гол в добавеното време, за да стигнат до равенството 3:3 срещу Айнтрахт Франкфурт в петък.

„Искам да видя силните ни страни, независимо от противника. Искам да ни видя у дома да бъдем Байерн Мюнхен и дори срещу трудни противници да играем нашия стил“, коментира още Компани.

Байерн никога не са губили в Мюнхен срещу Волфсбург в 28 мача от първенството, като са спечелили 26 от тях и в два са завършили наравно.