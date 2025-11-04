Мусиала се доближава до завръщане на терена

Завръщането на 22-годишния полузащитник на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала на терена наближава, след дълго отсъствие заради контузия, като футболистът може да получи първи игрови минути през декември, потвърди членът на Борда на клуба по спортните въпроси Макс Еберл, цитиран от агенция ДПА.

Плеймейкърът на Байерн и националния отбор на Германия счупи фибулата и глезена на левия си крак по време на четвъртфиналния двубой срещу Пари Сен Жермен от световното клубно първенство през юли, след като се сблъска с вратаря на парижани Джанлуиджи Донарума.

Преди срещата между двата тима тази вечер в Шампионската лига в Париж, Еберл отново коментира, че Мусиала бележи добър прогрес във възстановяването си.

"Той се чувства много добре. Краят е близо", каза Макс Еберл и определи контузията на полузащитника като "драматична" за него и за клуба, но германският национал вече се завърна на терена за някои леки тренировки.

"Периодът му на възстановяване напредна до точката, в която може да се движи по терена. За един спортист това винаги е най-важното - да може отново да усеща миризмата на тревата и да усеща топката", обясни той.

Следващата стъпка за Джамал Мусиала ще бъде постепенно завръщане към отборните тренировки с надеждата, че ще може да започне да играе отново преди зимната пауза.

"Надяваме се, че през декември Джамал ще може да прекара поне няколко минути с отбора. Това би бил идеалният сценарий и на това се надяваме", потвърди Еберл.

През уикенда той заяви, че Мусиала може да е близо до 100% завръщане във форма през януари, преди решаващите етапи от сезона на клубно ниво и световното първенство през лятото.

Самият Джамал Мусиала остава търпелив, като наскоро заяви: "Искам да бъда на 100%, на добро ниво, когато се върна. Ето защо не бързаме."