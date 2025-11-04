БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мусиала се доближава до завръщане на терена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Макс Еберл потвърди положителните новини в навечерието на мегасблъсъка с ПСЖ в Шампионската лига.

Байерн Мюнхен - Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала
Снимка: БТА
Слушай новината

Завръщането на 22-годишния полузащитник на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала на терена наближава, след дълго отсъствие заради контузия, като футболистът може да получи първи игрови минути през декември, потвърди членът на Борда на клуба по спортните въпроси Макс Еберл, цитиран от агенция ДПА.

Плеймейкърът на Байерн и националния отбор на Германия счупи фибулата и глезена на левия си крак по време на четвъртфиналния двубой срещу Пари Сен Жермен от световното клубно първенство през юли, след като се сблъска с вратаря на парижани Джанлуиджи Донарума.

Преди срещата между двата тима тази вечер в Шампионската лига в Париж, Еберл отново коментира, че Мусиала бележи добър прогрес във възстановяването си.

"Той се чувства много добре. Краят е близо", каза Макс Еберл и определи контузията на полузащитника като "драматична" за него и за клуба, но германският национал вече се завърна на терена за някои леки тренировки.

"Периодът му на възстановяване напредна до точката, в която може да се движи по терена. За един спортист това винаги е най-важното - да може отново да усеща миризмата на тревата и да усеща топката", обясни той.

Следващата стъпка за Джамал Мусиала ще бъде постепенно завръщане към отборните тренировки с надеждата, че ще може да започне да играе отново преди зимната пауза.

"Надяваме се, че през декември Джамал ще може да прекара поне няколко минути с отбора. Това би бил идеалният сценарий и на това се надяваме", потвърди Еберл.

През уикенда той заяви, че Мусиала може да е близо до 100% завръщане във форма през януари, преди решаващите етапи от сезона на клубно ниво и световното първенство през лятото.

Самият Джамал Мусиала остава търпелив, като наскоро заяви: "Искам да бъда на 100%, на добро ниво, когато се върна. Ето защо не бързаме."

#ФК Байерн Мюнхен #Джамал Мусиала

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Европейски футбол

Бивш треньор на Уулвърхемптън е отказал завръщането си в клуба
Бивш треньор на Уулвърхемптън е отказал завръщането си в клуба
Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026 Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
Швед ще ръководи втори европейски мач на Лудогорец през тази година Швед ще ръководи втори европейски мач на Лудогорец през тази година
Чете се за: 02:17 мин.
Цървена звезда намери заместник на свързания с Лудогорец Милоевич Цървена звезда намери заместник на свързания с Лудогорец Милоевич
Чете се за: 00:47 мин.
Официално: Фиорентина уволни Стефано Пиоли Официално: Фиорентина уволни Стефано Пиоли
Чете се за: 00:55 мин.
Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ