Рексъм поднесе сензацията в третия кръг на ФА Къп, след като елиминира елитния Нотингам Форест

Рексъм победи Нотингам Форест с 4:3 след дузпи в третия кръг на ФА Къп пред собственика на клуба Райън Рейнолдс, след като редовното време и продълженията завършиха 3:3.

Вратарят Артър Оконкво се превърна в герой за Рексъм, след като спаси дузпи на Игор Жезус и Омари Хътчинсън, за за успеха точни бяха Джош Уиндас, Калъм Дойл, Джордж Томасън и Джей Родригес.

Голове през първото полувреме на Либерато Какаче и Оливър Ратбоун дадоха на Рексъм ранен контрол.

Габриел Жезус намали разликата, преди ударът с глава на Доминик Хайъм да възстанови преднината на Рексъм от два гола 16 минути преди края. Резервата Калъм Хъдсън-Одой вкара два изключителни гола, за да изравни с второто си попадение в 89-ата минута.

Рексъм спечели три поредни промоции, за да стигне до Чемпиъншип, но това беше първи път, откакто бяха закупени от Рейнолдс и колегата му актьор Роб Мак преди близо пет години, когато те побеждават съперник от Висшата лига.

Тимът на Нотингам Форест направи осем промени в състава си след победата над Уест Хям във вторник, но след поражението напуска турнира.