Оле Гунар Солскяер ще се срещне с ръководството на Манчестър Юнайтед днес

Спорт
Норвежецът е сред фаворитите за заемане на поста временен мениджър на "червените дяволи" след уволнението на Рубен Аморим.

Оле Гунар Солскяер
Снимка: БГНЕС
Оле Гунар Солскяер днес ще проведе разговори с ръководството на Манчестър Юнайтед относно поста на временен мениджър, съобщава Press Association.

„Червените дяволи“ се стремят да намерят наставник за останалата половина от сезона, след като в понеделник взеха решение да уволнят Рубен Аморим.

Рууд ван Нистелрой и настоящият временен старши треньор на отбора Дарън Флетчър са били обсъждани за поста, но Солскяер и Майкъл Карик се считат за фаворити.

Карик, който е работил като помощник-треньор на първия отбор при Оле Гунар Солскяер е имал и кратък временен период начело след напускането на норвежеца. Той се е срещнал с ръководството на Юнайтед по-рано тази седмица.

Солскяер беше начело на Юнайтед между 2018 и 2021 година. Той изведе Юнайтед до второ място във Висшата лига през сезон 2020/2021, както и до финала на Лига Европа през същия сезон, преди да бъде уволнен през ноември 2021-а.

