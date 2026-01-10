Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия

Нападателят Виктор Бонифейс ще се подложи на операция на коляното в неделя и ще отсъства от игра в продължение на няколко месеци, което слага ранен край на неуспешния му престой под наем във Вердер Бремен.

От германския клуб заявиха, че интервенцията ще бъде извършена в Инсбрук, Австрия. Решението дойде, след като лекарите на отбора от Бремен и Байер Леверкузен се съгласиха за тази стъпка, а Бонифейс също даде съгласието си след прегледите в петък.

„Радваме се, че имаме решение и че Виктор ще се подложи на операция. Това дава яснота на всички страни“, каза ръководителят на футболния отдел на Бремен Петер Нимайер пред ДПА.

Той добави, че договорът на футболиста остава в сила, но „не очакваме Виктор да играе отново за Вердер“ поради дългия процес на рехабилитация.

Бонифейс пристигна в Бремен в последния ден от летния трансферен прозорец, след като трансферът му в Милан се провали, защото не успя да премине медицинските прегледи. Той участва в 11 мача за Вердер, като само два от тях беше титуляр.

Германският тим търси нов нападател и според медиите иска да привлече Йован Милошевич от Щутгарт под наем.

View this post on Instagram A post shared by SV Werder Bremen (@werderbremen)



