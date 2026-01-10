Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп

Макълсфийлд поднесе голямата изненада в третия кръг на ФА Къп, след като отстрани носителя на трофея Кристъл Палас. Аматьорите надвиха елитния отбор с 2:1 на "Мос Роуз".

Домакините шокираха Палас в края на първата част, когато Доусън засече с глава центриране от фаул в наказателното поле.

В 61-ата след продължително меле в наказателното поле Бъкли се оказа на правилното място и с акробатично изпълнение изпрати топката в мрежата за втори път.

Кристъл Палас натисна, но чак в последните секунди на редовното време Пино върна един гол. Съдията даде шест минути продължение, но лондончани така и не успяха да преодолеят още един път отбраната на домакините.

По този начин Кристъл Палас приключи защитата на отличието, след като беше надигран от шестодивизионен отбор.

Разликата между двата отбора е 117 места, а за пръв път от 1909-а година аматьорски отбор изхвърля носителя на трофея.

В друг от ранните мачове, Уулвърхемптън вкара шест на Шросбъри и продължава напред. Лестър пък надви Челтнъм с 2:0 като гост.