БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Металург (Перник) ще получи покана за участие в НВЛ за мъже

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Крайният срок за подаване на заявки за участие в новия сезон е средата на май.

ВК Металург Перник
Снимка: NVL.bg
Слушай новината

Волейболен клуб Металург (Перник) ще получи покана за участие в Супер Волей от сезон 2026/2027. Решението бе взето по време на работно заседание на Националната волейболна лига - мъже, проведено днес.

През изминалия сезон Металург завърши на второ място във Висшата лига, след като отстъпи във финалната серия на Добруджа 07 (Добрич). След отказа на добричкия клуб да се включи в елитния шампионат, се откри възможност за участие на пернишкия тим в най-високото ниво на българския волейбол.

„Една от основните точки в дневния ред бе свързана с броя на клубовете в Супер Волей. Предложението да бъде отправена покана към ВК Металург получи подкрепата на членовете на НВЛ - мъже. Ръководството на клуба вече е заявило официално своята готовност да се включи в първенството при евентуална покана“, заяви президентът на НВЛ - мъже Живко Желев.

Крайният срок за подаване на заявки за участие в новия сезон е средата на май. След това стартира лицензионната процедура за всички клубове. В случай че Металург подаде необходимите документи в срок, клубът ще премине през процес на лицензиране съгласно изискванията на НВЛ.

Домакинските си срещи отборът от Перник ще провежда в зала „Борис Гюдеров“.

Основан преди четири години, ВК „Металург“ се развива устойчиво и демонстрира сериозен потенциал, като в кратък срок успя да се утвърди сред водещите отбори във Висшата лига.

#ВК Металург Перник #НВЛ за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
2
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
4
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
5
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
6
Семен Новиков: Чувствах се като дете без родители на европейското

Най-четени

1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Български волейбол

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Чете се за: 02:30 мин.
Чете се за: 03:02 мин.
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Водещи новини

Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Чете се за: 01:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ