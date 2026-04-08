МФ ще предложи 5-годишни ДЦК за 150 млн. евро на аукцион

Министерството на финансите ще предложи на аукцион на 20 април държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 5 години на стойност 150 млн. евро, съобщи Българската народна банка. Облигациите са част от емисия № BG 20 301 26 119 и ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,75 на сто.

Министерството си запазва правото да предлага допълнителни количества от емисията, както и да отхвърля всички или част от подадените поръчки, включително да одобри различен обем от предварително обявения.

Това ще бъде осмият аукцион за нов държавен дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година. До момента емитираният дълг възлиза на 1,05 млрд. евро, показва справка на БТА в данните на финансовото министерство. Ако аукционът, насрочен за 20 април, бъде успешен, то новият дълг през тази година ще нарасне до 1,2 млрд. евро.

Общият размер на емисия № BG 20 301 26 119 вече достига 300 млн. евро след два предходни аукциона по 150 млн. евро. През януари средната годишна доходност е била 2,94 на сто, а през март – 3,03 на сто.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.