Микаел Кингсбъри взе златото в историческото първо паралелно състезание бабуни за мъже на Игрите в Милано/Кортина

Канадецът Микаел Кингсбъри спечели олимпийската титла в първото в историята паралелно състезание бабуни за мъже от надпреварата в ските-свободен стил на Игрите в Милано/Кортина. Тази дисциплина се проведе за първи път в програмата на Олимпийските игри в Италия, а 33-годишният Микаел Кингсбъри е една от най-големите легенди в спорта, като девет пъти е ставал олимпийски шампион в различни дисциплини от 2013 година насам.

Кингсбъри е олимпийски шампион в бабуните индивидуално от Пьончанг 2018, но в Пекин преди четири години и преди броени дни в Ливиньо остана със сребърен медал, като бе изпреварен от шведа Валтер Валберг и от австралиеца Купър Уудс-Топалович. По пътя си към титлата Кингсбъри елиминира последователно Павел Колмаков от Казахстан, Деджун Джун от Република Корея, а на полуфинала надделя срещу Такуя Шимакава.

Във финала Кингсбъри победи най-големия си съперник - японеца Икума Хоришима, който не издържа във финалния спринт и на практика с желанието си да бъде по-бърз от канадеца, пропусна втория скок получи само 5 точки от съдиите, докато Кингсбъри заслужи 30. Хоришима е световен шампион в паралелните бабуни от Сиера Невада през 2017.

В двубоя за третото място австралиецът Мат Греъм се наложи в паралелното каране срещу друг японец - Такуя Шикамава. Той бе и по-бърз и получи по-добри оценки от съдиите - 20:15. Греъм има сребърен медал от индивидуалната дисциплина бабуни от Пьончан през 2018, като и тогава завършва зад Микаел Кингсбъри.

В паралелните бабуни скиорите се състезават един срещу друг на една и съща писта и получават точки за време, преминаване през бабуните и скокове.