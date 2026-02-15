БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в преследването в биатлона по БНТ 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Не пропускайте състезанието при жените от 15:40 ч. в ефира на БНТ 1!

гледайте стартовете биатлона преследването бнт
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Точно седмица след началото на олимпийските стартове в биатлона е време за преследванията при мъжете и жените. След страхотното представяне на Лора Христова и спечеления бронзов медал, българските състезатели са мотивирани за още силни резултати.

Милена Тодорова, която записа най-доброто си класиране на олимпийски игри вчера в спринта на 7,5 км, заемайки четвърто място, и бронзовата медалистка на 15 км Лора Христова ще се впуснат в преследването при дамите.

Не пропускайте техния старт от 15:40 ч. в ефира на БНТ 1!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
3
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
5
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Най-четени

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
1
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
2
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
4
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Биатлон

Константин Василев завърши 57-и в преследването в биатлона в Милано/Кортина, Мартин Понсилуома спечели титлата
Константин Василев завърши 57-и в преследването в биатлона в Милано/Кортина, Мартин Понсилуома спечели титлата
Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични
Чете се за: 02:07 мин.
Жулия Симон пропуска преследването в биатлона заради заболяване Жулия Симон пропуска преследването в биатлона заради заболяване
Чете се за: 00:57 мин.
Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд
Чете се за: 01:45 мин.
Весела Лечева: Ново страхотно представяне на българските биатлонистки Весела Лечева: Ново страхотно представяне на българските биатлонистки
Чете се за: 00:57 мин.
Атанас Фурнаджиев: Методиката работи, надявам се утре да се преборим за още един медал Атанас Фурнаджиев: Методиката работи, надявам се утре да се преборим за още един медал
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле Свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Главен път, осеян с дупки: Жители на Елхово и региона излязоха на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ