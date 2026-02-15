Гледайте Лора Христова и Милена Тодорова в преследването в биатлона по БНТ 1

Точно седмица след началото на олимпийските стартове в биатлона е време за преследванията при мъжете и жените. След страхотното представяне на Лора Христова и спечеления бронзов медал, българските състезатели са мотивирани за още силни резултати.

Милена Тодорова, която записа най-доброто си класиране на олимпийски игри вчера в спринта на 7,5 км, заемайки четвърто място, и бронзовата медалистка на 15 км Лора Христова ще се впуснат в преследването при дамите.

Не пропускайте техния старт от 15:40 ч. в ефира на БНТ 1!