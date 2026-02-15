Жулия Симон пропуска преследването в биатлона заради заболяване

Французойката Жулия Симон няма да стартира в преследването от програмата на олимпийския турнир по биатлон, съобщава вестник "Екип“.

Олимпийската шампионка на 15 км индивидуално, част от състезанието, в което Лора Христова спечели бронзов медал, е болна и не е в оптимално състояние, за да се бори за челните позиции. Вчера Симон завърши едва 34-а в спринта и е преценила, че няма смисъл да натоварва допълнително организма си в днешната надпревара.

Въпреки това французойката се появи на трасето и направи няколко възстановителни обиколки, но окончателно е решила да се концентрира върху щафетата и масовия старт през следващата седмица.

Така Франция ще бъде представена от две състезателки в преследването. Това са втората от спринта Осеан Мишелон и бронзовата медалистка от дисциплината Лу Жанмоно.