Гледайте волната програма при спортните двойки в понеделник по БНТ 1 и БНТ 3

Четвъртият комплект медали от олимпийския турнир по фигурно пързаляне ще бъде решен от спортните двойки.

Последното олимпийско злато в дисциплината беше за Китай преди 4 години, но този сезон фаворитите са от Япония, Италия, Грузия и Германия.

Ще могат ли световните шампиони Руки Миура и Рюичи Кихара да вземат и олимпийска титла, и кои ще бъдат техните съперници?

Гледайте волната програма при спортните двойки в понеделник, 16 февруари от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!

