ИЗВЕСТИЯ

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
Чете се за: 01:22 мин.

Гледайте стартовете на българите в преследването в биатлона по БНТ 1

Спорт
Не пропускайте състезанието при мъжете от 12:10 ч. и това при жените от 15:40 ч. в ефира на БНТ 1!

гледайте стартовете биатлона преследването бнт
Снимка: startphoto.bg
Точно седмица след началото на олимпийските стартове в биатлона е време за преследванията при мъжете и жените. След страхотното представяне на Лора Христова и спечеления бронзов медал, българските състезатели са мотивирани за още силни резултати.

Милена Тодорова, която записа най-доброто си класиране на олимпийски игри вчера в спринта на 7,5 км и бронзовата медалистка на 15 км Лора Христова ще се впуснат в преследването при дамите.

Благой Тодев и Константин Василев са представителите ни в мъжката надпревара.

Не пропускайте в неделя преследването при мъжете от 12:10 ч. и това при жените от 15:40 ч. в ефира на БНТ 1!

