БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Над 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които ще бъдат разгледани

шокиращи сметки ток получиха абонати евн ndash започват извънредни проверки ерп тата страната обзор
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

Повече от 400 жалби са получени миналата седмица в комисията, които предстои да бъдат разгледани.

От началото на годината потреблението на ток у нас е нараснало с почти 10%, показват данните на Електроенергийния системен оператор. В същото време производството на ток намалява с над 2%, което се отразява и на баланса внос-износ.

Салдото е отрицателно като за първия месец на миналата година страната е внесла повече ток отколкото е изнесла, а сега е обратното - внасяме повече отколкото изнасяме.

С над 12% е намаляло производството на ток от базови централи, а с 9 на сто от възобновяеми източници свързани към разпределителната мрежа. Увеличено е обаче повече от два пъти производството на ток от водноелектрически централи и с над 13 на сто от големи зелени източници.

#високи сметки за ток #ЕСО #КЕВР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
3
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
4
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
6
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
3
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
4
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
6
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...

Още от: Икономика

На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица
Чете се за: 03:05 мин.
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
Фискалният съвет с критична оценка за изпълнението на бюджета за 2025 година Фискалният съвет с критична оценка за изпълнението на бюджета за 2025 година
Чете се за: 02:22 мин.
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%, сочат проверките на КЕВР
Високите сметки за ток са заради нарасналото потребление с над 30%,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет Наталия Киселова: Гуцанов би трябвало да се консултира с ръководството на БСП, ако му предложат да остане министър и в служебния кабинет
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Мерки срещу разпространението на фалшиви евробанкноти във Варна
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Месни Заговезни е!
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ