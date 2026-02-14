Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино

Мъж е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино, съобщиха от полицията в Пловдив.

През нощта на тел. 112 е получен сигнал за челен сблъсък с тежко пострадали на Подбалканския път. Според предварителната информация, в района на Розино лек автомобил навлязъл в насрещното движение и ударил друг автомобил.

От пристигналите спешни медици е констатирана смъртта на шофьора на едната кола, а негов спътник е откаран в болница в критично състояние. Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на другия автомобил.

Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер е отчела наличие на алкохол около 1,6 промила, съобщиха още от полицията. Причините за катастрофата се разследват.