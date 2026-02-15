БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
13-километров път, осеян с дупки: Жители на Елхово излизат на протест

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Жители на Елхово и региона излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Ямбол и Елхово. Близо 13 километра от него от години са осеяни с десетки кръпки, които според хората създават допълнителни проблеми.

По пътя ежедневно преминават около 1500 тежкотоварни автомобила. През октомври м.г. участъкът Ямбол – Лесово е бил обследван от Агенция „Пътна инфраструктура“, като част от подготовка за бъдещ основен ремонт, но не е посочен конкретен срок.

С протеста си гражданите настояват не за поредните временни кърпежи, а за цялостно и трайно решение за една от важните международни пътни артерии в Югоизточна България. Само от началото на годината на четири различни места в страната хората са протестирали заради лошо поддържани или непроходими пътища.

#Елхово #протест заради лош път

