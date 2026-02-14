Проследете битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3

Олимпийските игри са територия на изненади и неочаквани обрати. Ще има ли такива в женската надпревара в гигантския слалом на олимпийските ски?

Погледите сега са насочени към олимпийските шампионки от последните две издания на игрите Микаела Шифрин от Съединените щати и Сара Хектор от Швеция.

Проследете битката за медалите в тази така интригуваща дисциплина, тази неделя с надпреварата в първия манш от 11:00 часа и с втория манш от 14:30 ч. в ефира на БНТ 3!