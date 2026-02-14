БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две титли за България от състеание по ски алпийски дисциплини в Словения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Зимни
Запази

Лилия Хаджистоянова стана победителка в днешния слалом при момичета до 16 години, а Захари Начков беше най-бърз при момчета до 14 години.

Две титли за България от състеание по ски алпийски дисциплини в Словения
Слушай новината

Българските състезатели спечелиха две титли в международната надпреварата по ски алпийски дисциплини за юноши и девойки в Шкофя Лока (Словения).

Лилия Хаджистоянова стана победителка в днешния слалом при момичета до 16 години, а Захари Начков беше най-бърз при момчета до 14 години.

Много добро представяне направи и Йордан Стойчев, останал четвърти на 0.51 секунди от победителя Кристиан Хансен (Норвегия).

Илияна Вълканова зае осмо място, Андрей Самарджийска е десета, а Яна Седянкова е на 20-ата позиция.

Утре продължава състезанието отново със слалом за купа Pokal Loka.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
3
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
5
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
6
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
4
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
5
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
6
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...

Още от: Алпийски ски

Проследете битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3
Проследете битката за олимпийските отличия в гигантския слалом при дамите в ефира на БНТ 3
Иво Иванов: Разочарованието е водещото в американския лагер на Игрите в Милано/Кортина Иво Иванов: Разочарованието е водещото в американския лагер на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 03:00 мин.
Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри
Чете се за: 04:20 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - първи манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина: Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина: Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство? На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти 250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ