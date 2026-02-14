Две титли за България от състеание по ски алпийски дисциплини в Словения

Българските състезатели спечелиха две титли в международната надпреварата по ски алпийски дисциплини за юноши и девойки в Шкофя Лока (Словения).

Лилия Хаджистоянова стана победителка в днешния слалом при момичета до 16 години, а Захари Начков беше най-бърз при момчета до 14 години.

Много добро представяне направи и Йордан Стойчев, останал четвърти на 0.51 секунди от победителя Кристиан Хансен (Норвегия).

Илияна Вълканова зае осмо място, Андрей Самарджийска е десета, а Яна Седянкова е на 20-ата позиция.

Утре продължава състезанието отново със слалом за купа Pokal Loka.