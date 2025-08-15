БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

Милан подписа със защитник от Швейцария

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
„Росонерите“ платиха за трансфера 10 млн. евро.

Закари Атекаме
Снимка: acmilan.com
Отборът на Милан представи поредното си ново попълнение за сезон 2025/26. Това е десният краен защитник Закари Атекаме, който идва от швейцарския Йънг Бойс. За правата на футболиста Милан е заплатил 10 млн. евро, като ще предостави и 10% от евентуален бъдещ трансфер на играча. Атекаме вече подписа договора си с Милан, който ще го задържи на „Сан Сиро“ до 30-ти юни 2030 г.

20-годишният футболист си избра да носи фланелката с №24.

Атекаме стана вторият защитник, който Милан привлече в рамките на 48 часа след Кони Де Винтер, който дойде срещу 20 млн. евро от Дженоа.

„Росонерите“ ще изиграят първия си официален двубой за новия сезон идната неделя, когато на „Сан Сиро“ пристига Бари за мач от турнира за Купата на Италия. Първенството в Серия „А“ започва в края на следващата седмица.

Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона
Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона
Треньорът ще гледа срещата от трибуните.
Чете се за: 01:00 мин.
Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)
Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)
Лига на конференциите: Сабах – Левски (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Сабах – Левски (ГАЛЕРИЯ)
Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите
Чете се за: 02:40 мин.
Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона Милан без Алегри в първия си официален мач за сезона
Чете се за: 01:00 мин.
Още един клуб ще се пробва за Джейдън Санчо Още един клуб ще се пробва за Джейдън Санчо
Чете се за: 01:22 мин.
Реал М представи Франко Мастантуоно в деня, в който навърши 18 години Реал М представи Франко Мастантуоно в деня, в който навърши 18 години
Чете се за: 01:15 мин.

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица Успение Богородично в Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Какво е състоянието на пострадалите, блъснати от АТВ в Слънчев бряг?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Протестиращи разбиха офис на управляващата партия в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
По света
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
