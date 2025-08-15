Милан подписа със защитник от Швейцария

Отборът на Милан представи поредното си ново попълнение за сезон 2025/26. Това е десният краен защитник Закари Атекаме, който идва от швейцарския Йънг Бойс. За правата на футболиста Милан е заплатил 10 млн. евро, като ще предостави и 10% от евентуален бъдещ трансфер на играча. Атекаме вече подписа договора си с Милан, който ще го задържи на „Сан Сиро“ до 30-ти юни 2030 г.

20-годишният футболист си избра да носи фланелката с №24.

Атекаме стана вторият защитник, който Милан привлече в рамките на 48 часа след Кони Де Винтер, който дойде срещу 20 млн. евро от Дженоа.

„Росонерите“ ще изиграят първия си официален двубой за новия сезон идната неделя, когато на „Сан Сиро“ пристига Бари за мач от турнира за Купата на Италия. Първенството в Серия „А“ започва в края на следващата седмица.