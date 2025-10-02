Милан с проблеми в защита преди гостуването на Ювентус

Проблеми в защита тормозят Милан преди гостуването на Ювентус в неделя вечер в голямото дерби от шестия кръг на италианската Серия „А“.

Треньорът на „росонерите“ Масимилиано Алегри няма да може да разчита на левия халф-бек Первис Еступинян, който изтърпява наказание за червения картон, който получи срещу Наполи (2:1) миналия уикенд.

С травма във въпросния двубой терена напусна и Фикайо Томори.

Централният защитник има мускулен проблем и състоянието му се следи ден за ден, но на този етап изглежда малко вероятно той да започне от първата минута срещу Ювентус.

Медиите в Италия са категорични с прогнозите си за заместници на Еступинян и Томори в стартовия състав. Юношата на Милан Давиде Бартезаги ще започне като лев халф-бек, а шанс за изява в сърцето на отбраната ще получи Кони Де Винтер, който пристигна през лятото срещу 20 млн. евро от Дженоа.

Милан дели първото място в Серия „А“ заедно с Наполи и Рома, като и трите отбора имат по 12 точки. Ювентус са четвърти с 11 точки.