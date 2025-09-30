БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:00 мин.
Официално: "Сан Сиро" вече принадлежи на двата гранда от Милано

Спорт
Легендарният стадион ще бъде разрушен и построен наново.

Градската управа в Милано одобри продажбата на стадион "Сан Сиро" и принадлежащите му площи на футболните клубове Интер и Милан за 197 милиона евро, съобщава агенция Ройтерс. Съоръжението ще бъде разрушено и построено наново.

Стадионът бе издигнат през 1926, а най-голямата реновация бе извършена преди световното първенство по футбол в Италия през 1990. В днешно време обаче той е далеч от комфорта, който предлагат домовете на водещите европейски клубове, включително Ювентус.

Ръководствата на Милан и Интер, които делят съоръжението от дълго време, ще строят новия модерен стадион заедно. Те вече назначиха фирма Foster + Partners and Manica за дизайна на стадиона, който ще бъде с капацитет 71 500 души. Прилежащите зони също ще бъдат реновирани, като строежите ще включват жилищни и офисни сгради.

"Опитваме да отворим нова страница и сме само в началото", заяви градският кмет Ана Скавуцо след близо 12-часово заседание на Съвета на Милано.

Според проекта на клубовете, стадион "Сан Сиро", който ще приеме церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри, ще продължи да приема мачовете на двата отбора до завършването на новото съоръжение в непосредствена близост.

