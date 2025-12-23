Милан ще привлече Андрей Костич от Партизан

Отборът ще лати 5 милиона евро за правата върху черногорския нападател.
Милан се е съгласил на лични условия с нападателя на Партизан Андрей Костич, според Фабрицио Романо. Италианският клуб ще плати 5 милиона евро, включително бонуси, за 18-годишния черногорец.
Контрактът на Костич с белградския клуб е до лятото на 2030 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 3 милиона евро.
През сезон 2025/26 Костич е отбелязал 9 гола в 27 мача.
