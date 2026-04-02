Министър Трайков поиска по-бърза работа по проекта на „Уестингхаус“ в България

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков обсъди напредъка по проекта за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“ с представителите на американската компания „Уестингхаус“ Джоел Екер - старши вицепрезидент по проектите в региона на Европа, Близкия изток и Африка, и Оскар Прат - заместник-директор на проекта „Козлодуй AP1000“. На срещата присъства и заместник-ръководителят на отдела за политика и икономика в посолството на САЩ в София Джен Бауър.

Министър Трайков отбеляза значимостта на мащабния енергиен проект както в контекста на диверсификацията и модернизацията на ядрения сектор у нас, така и с оглед нарастващото потребление на електроенергия. Той отчете някои спорни стъпки в процеса на реализация на проекта и призова за ускоряване на графика на дейностите, необходими за ефективното му изпълнение.

Трайчо Трайков - министър на енергетиката: „Очакванията към проекта са високи. Предвид необходимостта от широка обществена подкрепа е от съществено значение той да се развива ефективно и прозрачно.“

Той подчерта, че като държава с дългогодишен опит в ядрената енергетика, България желае да запази предимството си във времето за реализация на фона на променената енергийна визия на големи страни в ЕС.

Джоел Екер отбеляза постигнатия към момента напредък, като основен приоритет остава създаването на ефективна рамка за изпълнение и поддържане на ясен и устойчив график за реализация. По думите му усилията са насочени към създаване на напълно одобрена европейска версия на AP1000, която ще осигури на страната значително по-нисък рисков профил при лицензирането и при строителството.