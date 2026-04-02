БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Министър Трайков поиска по-бърза работа по проекта на „Уестингхаус“ в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
министър трайков поиска бърза работа проекта bdquoуестингхаусldquo българия
Слушай новината

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков обсъди напредъка по проекта за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“ с представителите на американската компания „Уестингхаус“ Джоел Екер - старши вицепрезидент по проектите в региона на Европа, Близкия изток и Африка, и Оскар Прат - заместник-директор на проекта „Козлодуй AP1000“. На срещата присъства и заместник-ръководителят на отдела за политика и икономика в посолството на САЩ в София Джен Бауър.

Министър Трайков отбеляза значимостта на мащабния енергиен проект както в контекста на диверсификацията и модернизацията на ядрения сектор у нас, така и с оглед нарастващото потребление на електроенергия. Той отчете някои спорни стъпки в процеса на реализация на проекта и призова за ускоряване на графика на дейностите, необходими за ефективното му изпълнение.

Трайчо Трайков - министър на енергетиката: „Очакванията към проекта са високи. Предвид необходимостта от широка обществена подкрепа е от съществено значение той да се развива ефективно и прозрачно.“

Той подчерта, че като държава с дългогодишен опит в ядрената енергетика, България желае да запази предимството си във времето за реализация на фона на променената енергийна визия на големи страни в ЕС.

Джоел Екер отбеляза постигнатия към момента напредък, като основен приоритет остава създаването на ефективна рамка за изпълнение и поддържане на ясен и устойчив график за реализация. По думите му усилията са насочени към създаване на напълно одобрена европейска версия на AP1000, която ще осигури на страната значително по-нисък рисков профил при лицензирането и при строителството.

#министър Трайчо Трайков # АЕЦ "Козлодуй" #"Уестингхаус" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ