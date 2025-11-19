Министерският съвет ще обсъди Годишния доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите

Проект на решение за приемане на Годишен доклад за 2024 г за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще обсъди Министерският съвет на днешното си заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

България значително изостава от средните нива на живеещите здравословно, Испания е водеща по здравословен начин на живот, показва онлайн проучване сред 27 хиляди души от 22 държави, включително хиляда души от България, извършено в периода февруари – март 2025 г. от фармацевтична компания. По-малко от половината българи водят здравословен начин на живот, 37% от българите не са посещавали никога профилактичен преглед, а доверието в здравната ни система е под средното за Европа, показват данните от проучването, каза пред журналисти Стефан Динев от фармацевтичната компания.

Правителството ще обсъди и безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви - лични предпазни средства, за нуждите на населението на 56 общини.

В дневния ред на Министерския ред са също проекторешение за приемане на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, както и за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2025 г.

Кабинетът ще гласува и предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 2,3 млн. лева.

Правителството ще обсъди и откриване на консулство на България в Италия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в Триест и с консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия. Министрите ще гласуват Валентина Шошкова за почетно консулско длъжностно лице на България в Италия.

Министерският съвет ще обсъди и одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2024 - 2025 г. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Правителството ще гласува и одобряване на допълнителни трансфери за общините за изплащане на стипендии и за изпълнение на дейности по национални програми.