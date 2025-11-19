Министерският съвет ще обсъди Годишния доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проект на решение за приемане на Годишен доклад за 2024 г за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще обсъди Министерският съвет на днешното си заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

България значително изостава от средните нива на живеещите здравословно, Испания е водеща по здравословен начин на живот, показва онлайн проучване сред 27 хиляди души от 22 държави, включително хиляда души от България, извършено в периода февруари – март 2025 г. от фармацевтична компания. По-малко от половината българи водят здравословен начин на живот, 37% от българите не са посещавали никога профилактичен преглед, а доверието в здравната ни система е под средното за Европа, показват данните от проучването, каза пред журналисти Стефан Динев от фармацевтичната компания.

Правителството ще обсъди и безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви - лични предпазни средства, за нуждите на населението на 56 общини.

В дневния ред на Министерския ред са също проекторешение за приемане на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, както и за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2025 г.

Кабинетът ще гласува и предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 2,3 млн. лева.

Правителството ще обсъди и откриване на консулство на България в Италия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в Триест и с консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия. Министрите ще гласуват Валентина Шошкова за почетно консулско длъжностно лице на България в Италия.

Министерският съвет ще обсъди и одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2024 - 2025 г. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Правителството ще гласува и одобряване на допълнителни трансфери за общините за изплащане на стипендии и за изпълнение на дейности по национални програми.

