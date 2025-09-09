Митницата продава на търг над 80 кг контрабандни златни и сребърни изделия

Териториална дирекция "Митница Бургас" обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 87,816 кг златни и сребърни изделия, задържани при опит за контрабанда през граничния пункт "Капитан Андреево" в периода от 2016 до 2022 г., съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Стоките са обявени в 17 групи. Те включват бижутерийни изделия от злато и сребро като пръстени, синджири, медальони, колиета, обеци, гривни, а също и златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни.

Част от тях са били укрити в тайници и фабрични кухини на превозни средства. Други са иззети от изобретателни пътници. В една от групите в търга са включени например над 11,904 кг. златни накити, облепени като пояси около телата на трима мъже, влизащи в страната от Турция с микробус за Украйна. Други 5,325 кг златни и сребърни бижута са открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния през България. В търга са включени и отнети в полза на държавата скъпоценни камъни с различни карати, сред които естествени диаманти, топаз, сапфир, брилянти.

Купувачите е необходимо да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, уточняват от митницата. За стоките с несъюзен митнически статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.