На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

Млад футболист на Мец е един от ранените в трагедията в Кран Монтана

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
19-годишният Тахирис дос Сантос е част от дублиращия състав на клуба.

млад футболист мец един ранените трагедията кран монтана
Снимка: БТА
Млад футболист на френския Мец е бил тежко ранен при пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана рано в новогодишната нощ, съобщава агенция DPA.

От Мец информираха, че 19-годишният Тахирис дос Сантос, който е част от дублиращия тим на клуба, е получил тежки изгаряния и е бил откаран за лечение в болница в Германия.

„Дълбоко сме разтърсени от тази новина. Мениджърите, играчите, треньорите и служителите на клуба са в шок и са насочили мислите си към Тахирис, докато той страда. Клубът желае да предложи пълната си подкрепа на семейството му и работи с медицинските власти, за да транспортира Тахирис в болница близо до дома му“, коментираха от френския отбор.

Около 40 души загинаха при пожара в заведение в югозападните швейцарски Алпи. Около 115 други са ранени, като 80 са в критично състояние. Повечето от тежко ранените са на възраст между 16 и 26 години.

#Тахирис дос Сантос #ФК Мец

