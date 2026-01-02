Млад футболист на Мец е един от ранените в трагедията в Кран Монтана

19-годишният Тахирис дос Сантос е част от дублиращия състав на клуба.
Млад футболист на френския Мец е бил тежко ранен при пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана рано в новогодишната нощ, съобщава агенция DPA.
От Мец информираха, че 19-годишният Тахирис дос Сантос, който е част от дублиращия тим на клуба, е получил тежки изгаряния и е бил откаран за лечение в болница в Германия.
„Дълбоко сме разтърсени от тази новина. Мениджърите, играчите, треньорите и служителите на клуба са в шок и са насочили мислите си към Тахирис, докато той страда. Клубът желае да предложи пълната си подкрепа на семейството му и работи с медицинските власти, за да транспортира Тахирис в болница близо до дома му“, коментираха от френския отбор.
Около 40 души загинаха при пожара в заведение в югозападните швейцарски Алпи. Около 115 други са ранени, като 80 са в критично състояние. Повечето от тежко ранените са на възраст между 16 и 26 години.
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.— FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026
L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.