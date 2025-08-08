БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

МОСВ с предписания за противопожарни мерки на депата за отпадъци

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
От ведомството са разпоредили и проверки на обекти с повишена опасност

депо - отпадъци - Силистра
Снимка: БТА, архив
Спешни указания до депата и инсталациите за отпадъци за стриктни противопожарни мерки и предписания до кметовете за почистване на рискови зони издаде Министерството на околната среда и водите във връзка с предупреждението за риск от пожари през следващите два ни. От ведомството са разпоредили и проверки на обекти с повишена опасност. Това се посочва на фейсбук страницата на екоминистерството.

Да не се пали огън на открито и да не се хвърляйте фасове и стъклени бутилки, съветват от МОСВ. Хората да бъдат внимателни и при боравенето с машини, които могат да предизвикат искра, апелират още оттам. При пожар гражданите да позвънят на телефон 112.

От МОСВ напомнят също, че пожарите унищожават животи, домове и природа.

