МОСВ с предписания за противопожарни мерки на депата за отпадъци

Спешни указания до депата и инсталациите за отпадъци за стриктни противопожарни мерки и предписания до кметовете за почистване на рискови зони издаде Министерството на околната среда и водите във връзка с предупреждението за риск от пожари през следващите два ни. От ведомството са разпоредили и проверки на обекти с повишена опасност. Това се посочва на фейсбук страницата на екоминистерството.

Да не се пали огън на открито и да не се хвърляйте фасове и стъклени бутилки, съветват от МОСВ. Хората да бъдат внимателни и при боравенето с машини, които могат да предизвикат искра, апелират още оттам. При пожар гражданите да позвънят на телефон 112.

От МОСВ напомнят също, че пожарите унищожават животи, домове и природа.