МОСВ: Водните количества в реките остават под праговете за внимание

Към 9 юни 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5339,5 млн. куб. м, което представлява 81,69% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Йовковци“, „Асеновец“, „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Карагьол“, „Сопот“, „Домлян“, „Тополница“, „Ал. Стамболийски“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Йовковци“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Предвид високите завирени обеми на по-голямата част от комплексните и значими язовири дружествата са сигнализирани за необходимостта от предприемане на своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес, на места, главно в планините и Централна и Източна България и утре в Североизточна България, в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи. Ще има и условия за градушки. В сряда на отделни места, главно в планинските и североизточните райони, ще превали и прегърми, в четвъртък на много места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, повишава се и вероятността за градушки. Количества на валежите между 1 и 10 мм, на места в планинските райони в Западна България до 15-20 мм. Това е началото на период от 2 - 3 дни със значителни по количество валежи.

И през следващите дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане днес ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.