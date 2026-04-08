Мустафа Сангаре се завръща сред феновете на Левски за автографи и снимки

От Левски обявиха, че традиционната "Синя фиеста“ ще се проведе преди утрешния двубой срещу Арда, като специален гост на събитието ще бъде нападателят Мустафа Сангаре.

Футболистът, който се възстановява след операция на коляното в началото на март, ще се срещне с привържениците и ще раздава автографи и ще се снима с тях в интервала между 18:45 и 19:45 часа пред Сектор „А“ на стадион "Георги Аспарухов“.

Събитието започва в 18:00 часа и ще предложи разнообразни забавления за феновете. Организаторите са подготвили тематични зони с игри, награди и активности, както и кът за храна.

От клуба призоваха привържениците да подкрепят отбора в предстоящия мач от Първа лига срещу Арда, който започва в 20:30 часа.