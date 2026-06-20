Музеят с панорамата „Месдаг“ става държавен

Хагският музей Панорама Месдаг става държавен. Музеят е дом на впечатляваща с размерите си цилиндрична картина създадена от художника Хендрик Вилем Месдаг.



Картината с височина 14 метра и обиколка от 120 метра изобразява панорама на Северно море. Наблюдавана от центъра на помещението, цилиндричната перспектива създава илюзията, че зрителят се намира на висока пясъчна дюна с изглед към морето и плажовете, град Хага и село Схевенинген в края на 19 век. От 140 години музеят се стопанисва от наследниците на художника. Но броят на посещенията през последните години спада и музеят изпитва финансови затруднения. Така наследниците на Месдаг се съгласяват да прехвърлят грижата за него на държавата. Музеят ще получава държавна субсидия от 1,8 милиона долара на година.