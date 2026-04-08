Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ открива филиал в Бургас

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ открива свой филиал в Бургас за обучение на студенти в професионално направления „Музикално и танцово изкуство“. Решението беше одобрено днес на заседание на Министерския съвет след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище.

Обучението във филиала ще се провежда в редовна и задочна форма, като в него ще следват до 120 студенти. В редовна форма ще се предлагат специалности като класическо пеене, поп и джаз пеене, фолклорно пеене, класическа китара, кавал и др. В задочна форма студентите ще могат да изучават балетна педагогика и фолклорна хореография.

Филиалът в Бургас, като част от Националната музикална академия, ще осигури на студентите и преподавателите възможности за академично развитие, творчески изяви и достъп до научни публикации.

Откриването на филиала ще подкрепи културното развитие на областта, особено в сферата на музикалното и танцовото изкуство. В региона се наблюдава повишен интерес към специализираните средни училища, сред които Националното училище за музикално и сценично изкуство „Панчо Владигеров“ и училищата с разширено изучаване на музика СУ „Добри Чинтулов“ и СУ „Димчо Дебелянов“. Подобна тенденция се наблюдава и в Югоизточния регион с развитието на Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора, Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ в Котел и Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“.