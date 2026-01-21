На Бабинден в Царево (СНИМКИ)

Традиционният ритуал "бабуване" беше пресъздаден в Царево по повод Бабинден. По време на празника беше представен обредът "обредно поливане", съпроводен с автентични благословии за здраве, дълголетие и благополучие.

Ръцете на бабата бяха измити със сапун и изплакнати с вода от менче със здравец за здраве и берекет, а за празника беше приготвена и домашна погача. Ритуалът символизира почитта към възрастните жени и акушерките, които в миналото са помагали при раждането на деца.

В ролята на майка се включи младата майка Демина Митрева, която пресъздаде образа на родилката. В ролята на акушерката беше Мима Кошничарова – вече пенсионирана, но посветила целия си професионален живот на грижата за майките и новородените.