На Бабинден в Царево (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:57 мин.
Регионални
бабинден царево снимки
Традиционният ритуал "бабуване" беше пресъздаден в Царево по повод Бабинден. По време на празника беше представен обредът "обредно поливане", съпроводен с автентични благословии за здраве, дълголетие и благополучие.

Ръцете на бабата бяха измити със сапун и изплакнати с вода от менче със здравец за здраве и берекет, а за празника беше приготвена и домашна погача. Ритуалът символизира почитта към възрастните жени и акушерките, които в миналото са помагали при раждането на деца.

В ролята на майка се включи младата майка Демина Митрева, която пресъздаде образа на родилката. В ролята на акушерката беше Мима Кошничарова – вече пенсионирана, но посветила целия си професионален живот на грижата за майките и новородените.

#бабуване # Царево #Бабинден

