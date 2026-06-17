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НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха своите заплати

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха своите заплати. 193 народни представители подкрепиха предложението на председателя на ПГ на "Прогрисвна България" Петър Витанов за промяна в правилника за дейността на Народното събрание.

По този начин се преустанови действащият механизъм за автоматично преизчисляване на възнагражденията на депутатите всеки три месеца и се въведе по-прозрачен и предвидим подход, съобразен с общата политика по доходите в публичния сектор.

С приетите промените основното месечно възнаграждение на народните представители ще бъде фиксиран в размер на три средно месечни заплати на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт от март 2026 г. Възнагражденията ще се получават по банков път.

Снимки: БТА

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогрисвна България": "Аз си мисля, че няма нужда да привеждаме допълнителни аргументи и допълнителни мотиви за това решение, защото всеки човек с капка социална сетивност или емпатия усеща вътрешно себе си, че е крайно необходимо да вземем едно решение по въпрос, който се дискутира години наред в редица народни събрания. Много често дискусиите по тази тема преди са преминавали от сферата на тази солидарност, за която всички лелеем и са отивали в графата популизъм. Искрено вярвам, че днес няма да се стигне до там... Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение."

По думите на Витанов предложението за замразяване на възнагражденията на народните представители е продиктувано както от обществените очаквания в условията на криза, така и от необходимостта за по-голяма прозрачност и отчетност в държавните финанси.

"Идеята на това замразяване на възнагражденията струва ми се е от една страна е свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза, ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждение. Но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси и затова това, което правим е да премахнем автоматизмите."

Витанов подчерта, че народните представители не носят пряка отговорност за значителното увеличение на възнагражденията им през последните години. По думите му това е резултат от въведените механизми за автоматично обвързване на депутатските заплати с определени показатели, което е довело до по-бърз ръст на възнагражденията в публичния сектор в сравнение с нарастването на производителността на труда и доходите на останалите работещи в страната.

#замразени заплати #Народно събрание #депутатски заплати

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