Заради липса на кандидати прекратиха процедурата за избор на директор на следствието

Прокурорската колегия единодушно прекрати процедурата по избор на нов директор на поради липса на кандидати.

По-късно се очаква да бъдат предложени евентуални кандидати за временно изпълняващ функциите директор на следствието за следващите 6 месеца или до избор на нов титуляр.

На све заседание на 3 юни Прокурорската колегия на ВСС вече отложи избора на нов директор на Националната следствена служба, защото нямаше постъпили кандидатури.

Тогава стана ясно, че двамата заместник-директори на НСлС не са дали съгласие да бъдат кандидатирани.

На следващото си заседание след седмица Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет попита следователите от Националната следствена служба кой от тях иска да стане и.ф. директор.

На 27 май Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор.