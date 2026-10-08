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НА ЖИВО: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски в парламента

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Снимка: БТА
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Очаква се парламентът да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев. По искане на „Прогресивна България“ изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране.

В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС.

Миналата седмица изслушването на вътрешния министър по темата беше отложено заради убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

#Иван Демерджиев #Народно събрание #изслушване #делян пеевски #полети

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