НА ЖИВО: Демерджиев ще отговаря на въпроси за полетите на Пеевски в парламента

Очаква се парламентът да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев. По искане на „Прогресивна България“ изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране.

В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС.

Миналата седмица изслушването на вътрешния министър по темата беше отложено заради убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.