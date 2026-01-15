БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Народното събрание кворум и започна работа

Николай Минков
У нас
спор парламента позицията българия относно заема украйна
Снимка: БТА
Народното събрание събра кворум от 175 депутати и започна работа.

Очаква се депутатите да обсъдят намаляване на лихвата по студентските кредити. Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, пише в мотивите към законопроекта.

Предвижда се днес депутатите да обсъдят на първо гласуване и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. В седмичната програма на парламента е включено и предложението за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации в България.

Гледайте на живо от пленарната зала:

# Народно събрание #кворум

