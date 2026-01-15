БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Намаляване на лихвата по студентските кредити ще обсъждат депутатите

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
промени закона нсо влизат първо четене комисия парламента
Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъдят днес депутатите. Това предвижда седмичната програма на Народното събрание. Законопроектът е внесен от Габриел Вълков ("БСП - Обединена левица") и група народни представители. Той предвижда намаляване на лихвата по студентските кредити.

Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, особено сред студенти от семейства с по-ниски доходи, пише в мотивите към законопроекта.

Провижда се днес депутатите да обсъдят на първо гласуване и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С част от текстовете се разширяват отговорностите на местната власт, свързани с управлението на строителните отпадъци чрез въвеждане на изискване органите на местното управление да обособят най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, генерирани от домакинствата, на територията на всяка община. Със законопроекта се предлага и завишаване размера на налаганите глоби и санкции на физическите и юридическите лица, които извършват такива дейности.

В седмичната програма на парламента е включено и предложението за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации в България. Вносители са Бойко Борисов и група народни представители.

# Народно събрание #програма

