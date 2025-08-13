БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
НА ЖИВО: Пари Сен Жермен - Тотнъм - мач за Суперкупата на Европа 0:2, Кристиан Ромеро удвои

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Суперкупа на Европа
Снимка: БГНЕС
Пари Сен Жермен и Тотнъм излизат в спор за Суперкупата на Европа. Действащият носител на Шампионската лига и актуалният първенец в Лига Европа ще срещнат от 22:00 часа българско време. Мачът ще бъде изигран на “Фриули” в Удине.


Стартови състави:

Пари Сен Жермен – 30. Люка Шевалие, 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос , 7. Хвича Кварацхелия, 10. Усман Дембеле, 14. Дезире Дуе, 17. Витиня, 25. Нуно Мендеш, 29. Брадли Баркола, 33. Уорън Заир-Емери, 51. Пачо

Тотнъм – 1. Гийермо Викарио, 4. Кевин Дансо, 6. Жоао Палиня, 9. Ричарлисон, 17. Кристиан Ромеро - К, 20. Мохамед Кудус, 23. Педро Поро, 24. Джъд Спенс, 29. Папе Сар, 30. Родриго Бентанкур, 37. Мики ван де Вен

Още в първата минута символичните гости създадоха опасност чрез Педро Поро, като неговият изстрел се оказа доста неточен по посока френската врата. В 8-та Хвича Кварацхелия получи топката в английското наказателно поле, обърна се и стреля в близост до вратата, но без да застраши Гиейрмо Викарио, тъй като шутът му бе слаб и мина встрани.

Последваха интензивни минути, които в крайна сметка не доведоха до някакви по-сериозни атаки. В 23-та минута бърза контраатака позволи на Ричарлисон да стреля от далечна дистанция, а в този моменти Лука Шевалие внимаваше и се отличи с авторитетно спасяване, пратило топката в корнер. От последвалия ъглов удар Родриго Бентанкур опита късмета си с глава, стреляйки над напречната врата.

В 39-та минута натискът на англичаните даде така желания резултат. Викарийо центрира, а топката попадна в краката на Жоао Палиня, който стреля и нацели гредата. При добавката обаче Мики ван де Вен се оказа на точното място и разпечата вратата, пазена от Шевалие за 1:0.

Лондончани стартираха обещаващо и второто полувреме. В 46-та минута Ричарлисон стреля отблизо, но Шевалие внимаваше и спаси.

2 минути по-късно нямаше какво да спаси французите. Поро центрира и останалият непокрит Кристиан Ромеро наказа с глава неубедителната намеса на Шевалие, за да покачи резултата на 2:0 в полза на „шпорите“.

В 55-та минута отборът от Лондон можеше да направи резултата класически. Кевин Дансо стреля след центриране с глава, но топката се мина много близо покрай вратата.

Суперкупа на Европа: ПСЖ - Тотнъм 0:2 (ГАЛЕРИЯ)
Суперкупа на Европа: ПСЖ - Тотнъм 0:2 (ГАЛЕРИЯ)
Стадионът на Удинезе прие двубоя за Суперкупата на Европа.
ПСЖ - Тотнъм: Колко ще получи победителят в Суперкупата на Европа?
ПСЖ - Тотнъм: Колко ще получи победителят в Суперкупата на Европа?
Сблъсъкът е тази вечер от 22:00 ч. в Удине.
Чете се за: 02:10 мин.
ПСЖ срещу Тотнъм - залогът е Суперкупата на УЕФА
ПСЖ срещу Тотнъм - залогът е Суперкупата на УЕФА
Битката между ПСЖ и Тотнъм e тази вечер от 22:00 часа в италианския...
Чете се за: 01:57 мин.
#ФК Тотнъм #ФК Пари Сен Жермен #Суперкупа на Европа 2025

