НА ЖИВО: Парламентът за трети пореден ден не събра кворум

Парламентът за трети пореден ден не събра кворум. Депутатите трябваше днес да обсъдят Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2024 г.

През миналата година Комисията за защита от дискриминация е постановила 370 решения, като 252 от тях са влезли в сила, а 250 не са били обжалвани от страните. В отчета е представена и практиката на комисията по различни казуси. През 2024 г. в КЗД са постъпили средства от глоби и санкции в размер на 11 000 лв.

В парламентарния контрол от 11:00 ч. беше предвидено да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Мирослав Боршош, Теменужка Петкова, Даниел Митов, Атанас Запрянов и Иван Иванов.

Предишните два дни депутатите не заседаваха поради липса на кворум.

#Комисията за защита от дискриминация # Народно събрание #заседание на парламента

