На ЖИВО: Разбиха престъпна група за трафик на наркотици

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения.

Разследващите дават повече информация по случая. В брифинга ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, ст.комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП и Цветин Тодоров, представител на ДАНС и Пламен Пантов, зам.-районен прокурор.