БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На ЖИВО: Разбиха престъпна група за трафик на наркотици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Снимка: ГДБОП
Слушай новината

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения.

Разследващите дават повече информация по случая. В брифинга ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Славена Костова и Светослава Пенчева, прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, ст.комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП и Цветин Тодоров, представител на ДАНС и Пламен Пантов, зам.-районен прокурор.

#ГДБОП акция #наркотици #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
5
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
6
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Криминално

Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово
Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско
Чете се за: 00:57 мин.
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
Автомобил, движещ се с 203 км/ч, е засечен на магистрала „Струма“ в района на Перник Автомобил, движещ се с 203 км/ч, е засечен на магистрала „Струма“ в района на Перник
Чете се за: 00:50 мин.
Голямо количество райски газ откриха край Черноморец Голямо количество райски газ откриха край Черноморец
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

На ЖИВО: Разбиха престъпна група за трафик на наркотици
На ЖИВО: Разбиха престъпна група за трафик на наркотици
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ