БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националите свободен стил завършиха без медали на световното първенство по борба до 20 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Днес отпаднаха последните четирима състезатели, а Есад Бозали загуби репешажна схватка за бронз.

тежки поражения българите световното първенство борба самоков
Слушай новината

Националите по борба свободен стил завършиха без медали категориите си от световното първенство за младежи и девойки, което започна в неделя в "Арена Самоков". Днес отпаднаха последните четирима състезатели, а Есад Бозали загуби репешажна схватка за бронз.

Бозали отстъпи с технически туш на Аршия Хадади на 57 кг, а вчера загуби по идентичен начин срещу руския национал Магомед Оздамиров.

В днешните категории България бе представена от Ердал Галип и Григор Чернаков, които също бяха отстранени с технически тушове в квалификациите. Ердал Галип отстъпи с 0:11 срещу Такуто Оседа на 61 кг, а японецът загуби срещу Аскат Токтоматов от Киргизстан на осминафиналите. Григор Чернаков загуби с 0:10 срещу Аболфазел Фирузяй, но иралецът се добра до следобедната сесия с две победи срещу Касимжомарт Алин (Казахстан) и Мохамад Умхаджиев (Франция).

На полуфиналите Фирузяй направи драматична схватка с американеца Максуел Макенели. Иранецът губеше с 2:3 на почивката, но направи пълен обрат в течение на втората част и поведе с 5:4. Американският национал обаче спечели точка в последните секунди и отстрани Фирузяй по критерий, което елиминира Чернаков от турнира.

Днес стартираха и дамите, но с две загуби. Виктория Бойнова (59 кг) и Илинка Стефанова (68 кг) бяха туширани съответно от Хюнай Хурбанова (Азербайджан) и Жозет Мавунгу (Ангола), които бяха елиминирани на полуфиналите. Утре започват Несрин Сюлейманова (55 кг) и Ивена Близнакова (62 кг).

#Световно първенство по борба за юноши и девойки в Самоков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
4
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
5
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
6
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Борба

Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков
Тежки поражения за българите на световното първенство по борба до 20 г. в Самоков
Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб Олимпийският и европейски шампион Магомед Рамазанов ще пропусне световно първенство по борба в Загреб
Чете се за: 00:32 мин.
Станка Златева: Нормално е да има напрежение, тук сме от три месеца Станка Златева: Нормално е да има напрежение, тук сме от три месеца
Чете се за: 01:40 мин.
Зам.-министър Георгиев откри световното първенство по борба за юноши и девойки Зам.-министър Георгиев откри световното първенство по борба за юноши и девойки
Чете се за: 01:25 мин.
Загуби за българските национали в свободния стил в първия ден на световния шампионат за младежи до 20 г. Загуби за българските национали в свободния стил в първия ден на световния шампионат за младежи до 20 г.
Чете се за: 01:45 мин.
Андриан Вълканов изтегли късата клечка на световното по борба за юноши Андриан Вълканов изтегли късата клечка на световното по борба за юноши
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР) Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна
Чете се за: 06:52 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ