ИЗВЕСТИЯ

Националният отбор на България по волейбол за жени победи Канада в последния си мач от приятелския турнир преди световното първенство

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Канада е и първият съперник на българките на световното първенство в Тайланд, като двубоят е в събота (23 август).

Националният отбор на България по волейбол за жени победи Канада в последния си мач от приятелския турнир преди световното първенство
Националният отбор на България по волейбол за жени победи Канада с 3:2 (26:24, 23:25, 23:25, 25:19, 15:13) в последния си мач от приятелския турнир в Шанчжън, Китай.

Двата тима изиграха изключително оспорван мач, в който показаха, че са равностойни. Канада е и първият съперник на българките на световното първенство в Тайланд, като двубоят е насрочен за събота (23 август). Така отборът взе психологическо предимство преди срещата през уикенда, която има много по-важно значение.

В първия гейм отборите се движеха точка за точка, като имаше няколко изравнявания. Тимът на Антонина Зетова имаше два геймбола при 24:22, но съперникът изравни. Следващите две точки бяха за България.

Във втората част българките поведоха с 5:1, но Канада изравни при 11:11. Родният тим отново имаше добър аванс за 21:18, но канадките направиха пет поредни точки. В крайна сметка те изравниха геймовете след 25:23.

Подобно развитие имаше и третият гейм. България се опита да се откъсне при 12:8 и 16:10. Канада навакса изоставането си и изравни при 22:22, като отново спечели с 25:23.

Четвъртата част не направи изключение - България бе по-активният тим, но Канада не се предаваше. 11:11 и 17:17, като този път тимът на Зетова бе по-концентриран в края и изравни след 25:19.

Тайбрекът започна повече от добре за България - 4:0, но Канада почти стопи разликата при 6:7. Българският тим се виждаше победител при 13:8, но последваха три поредни точки за северноамериканките. Все пак тимът на Антонина Зетова затвори мача с 15:13 при втория си мачбол.

В предишните дни България загуби от тима на Нидерландия с 2:3, след като тимът водеше в резултата с 2:0. Ден по-рано българките допуснаха поражение и от световния шампион Сърбия с 1:3.

