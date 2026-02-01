Националният отбор по колоездене на писта с нов национален рекорд

Българският национален отбор по колоездене на писта записа нов национален рекорд в отборния спринт на Европейското първенство в Коня, Турция.

Българите завършиха на 13-о място с време от 45.208 секунди. Нашите бяха в състав Георги Георгиев, Павел Николов и Мирослав Минчев.

Шампион стана тимът на Франция, следван от Великобритания и Италия.

Състезанието се провежда на изключително бързата писта в Коня, която дава възможност за високи скорости и силни времена – условия, от които нашите състезатели се възползваха по най-добрия начин.